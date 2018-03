Capgemini a caccia di talenti digitali: 700 assunzioni nel 2018

ROMA – Settecento nuove assunzioni entro la fine del 2018. E’ il piano di recruiting annunciato da Capgemini Italia, che è alla ricerca di 400 neolaureati o laureandi e 300 profili senior. Nello specifico si tratta di 200 neolaureati in ingegneria informatica e 200 laureati in altre discipline come ingegneria gestionale e delle telecomunicazioni, matematica, economia e commercio e scienze economiche e bancarie.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Capgemini è il principale gruppo a livello mondiale che fornisce consulenza, tecnologia e outsourcing ed è presente in più di 40 Paesi, con circa 190.000 collaboratori, di cui 3.300 solo in Italia. Nello specifico le assunzioni riguardano … continua a leggere