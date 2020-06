Carrefour assume: le figure ricercate e come candidarsi

ROMA – Carrefour, nota catena di supermercati e ipermercati, è alla ricerca di personale.

Le figure ricercate sono Addetti Vendita/Specialisti per i vari Reparti, i quali dovranno assistere e consigliare la clientela, gestire la cassa, seguire le vendite del reparto di riferimento, mantenere l’ordine e la pulizia del reparto;

Direttori di Comunità (Community Manager), che dovranno gestire le piattaforme social, individuare i trend interni della community, supportare con professionalità le attività di comunicazione;

Junior Business Controller, che dovranno supportare i manager nella gestione delle attività ordinarie, nell’analisi e nel trattamento dei dati e analizzare i dati acquisiti al fine di fornire dati corretti ed attendibili all’azienda;

It Network Engineer, i quali dovranno raccogliere e documentare le configurazioni di rete, progettare, configurare e testare le soluzioni hardware e software di rete etc.

Inoltre Carrefour offre tante opportunità di Stage a persone che, in affiancamento ai manager e al personale più esperto, dovranno occuparsi della gestione del personale, della pianificazione e caricamento delle promozioni sul gestionale, di supportare il team nello sviluppo dei prodotti controllati e tanto altro.

Ai candidati sono richieste ottime capacità relazionali, analitiche e di reportistica, capacità di analisi, di problem solving, organizzative e di pianificazione, orientamento al risultato e al cliente, spirito di iniziativa, flessibilità, precisione, affidabilità etc.

L’azienda, nata in Francia, è arrivata in Italia nel 1972 ed è diventata una delle realtà della distribuzione più capillari, è presente in 18 regioni con oltre 1.000 punti vendita suddivisi in Ipermercati, Supermercati, Cash and Carry ed altro, presso i quali sono impiegati oltre 20.000 collaboratori.

