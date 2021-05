Cartelle esattoriali: proroga di un altro mese, forse2. Verso nuova scadenza fine giugno

Cartelle esattoriali congelate ancora per un mese, anzi forse anche per due: è una delle ipotesi su cui sta lavorando il governo nel Sostegni bis. Si starebbe quindi valutando di tenere ancora ferma la macchina della riscossione non fino a fine maggio ma fino alla fine di giugno.

Il rinvio delle cartelle esattoriali

Il fronte delle cartelle esattoriali resta quindi aperto. La Lega ha chiesto di prolungare il congelamento dell’attività di riscossione e invio delle cartelle esattoriali di un altro mese, spostando il termine dal 31 maggio al 30 giugno. Al momento però non è stata assunta una decisione definitiva. La data per la ripresa dell’operatività dell’Agenzia delle Entrate, con il graduale invio di 35 milioni di cartelle destinate a imprese cittadini, rimane dunque da stabilire.

I contributi a fondo perduto

Intanto c’è invece intesa di massima sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto Sostegni bis. Si sarebbe optato per un mix tra le varie ipotesi sul tavolo con un meccanismo in due tempi: nuovi ristori subito, automatici, sulla base del fatturato. Poi la possibilità – per le imprese interessate – di ricevere un saldo a fine anno, ricalcolando le perdite sulla base dei dati dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi. In questo modo si introduce un meccanismo di “perequazione” rispetto a quanto già ottenuto.