ROMA – Per i debiti fiscali con la ex Equitalia, la prossima manovra finanziaria prevede la cancellazione di tutti gli interessi e le sanzioni delle cartelle sotto i mille euro anteriori al 2010. Un condono che riguarda anche le multe stradali e il bollo auto.

Non uno sconto da poco, visto che more e interessi in Italia possono arrivare anche al 150% dell’importo originario: lo stralcio si accompagna a una dilazione molto più consistente dei pagamenti, 20 rate trimestrali, cioè cinque anni rispetto ai due dell’ultima rottamazione cartelle.

Nello specifico, questa sanatoria, riguarda i debiti di importo residuo, che includono interessi e sanzioni, calcolati alla data di entrata in vigore del decreto e affidati alla riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.