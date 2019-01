ROMA – Novità tra le pieghe della legge di bilancio: è raddoppiato l’importo della mini-polizza di assicurazione destinata a chi fa lavori domestici, quella delle casalinghe per intenderci, rivolta a chiunque, dai 18 ai 65 anni, si occupa in via esclusiva e gratis della cura della casa e del nucleo familiare. Costava 12 euro e 91 centesimi, costerà il doppio, 24 euro.

Va detto che la polizza stipulata con l’Inail sarebbe obbligatoria. Usiamo il condizionale perché all’obbligatorietà normativa ben poche donne hanno aderito. I numeri inquadrano il fenomeno: sui nove milioni di potenziali sottoscrittori, solo un milione l’ha sottoscritta nel 2018. La nuova assicurazione allargherà la platea (dai 18 ai 67 anni), mentre la percentuale di inabilità che darà diritto alla rendita scenderà dal 27 al 16 per cento.Il termine ultimo di pagamento è il 31 gennaio 2019.

Le nuove regole entreranno in vigore fra sei mesi, in attesa dell’iter di attuazione della legge. Segnala il magazine Donna Moderna che “per le inabilità permanenti valutate tra il 6 e il 15 per cento si percepiranno 300 euro una tantum. Per gli infortuni domestici più gravi verrà corrisposto l’assegno per l’assistenza personale continuativa (cioè l’indennità di accompagnamento)”.