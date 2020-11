Il governo sta lavorando ad uno speciale cashback di Natale. Un rimborso del 10% fino a 150 euro per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre.

Un cashback di Natale. Per chi fa almeno 10 spese con carte e app a dicembre riceverà un rimborso fino a 150 euro. La misura dovrebbe partire nei primi giorni del prossimo mese e rappresenta il tassello numero uno del pacchetto di interventi per diffondere i pagamenti digitali.

Il “tesoretto” natalizio dovrebbe arrivare quindi in anticipo rispetto alle intenzioni (si era parlato di febbraio nelle scorse settimane) e ha chiaramente anche l’obiettivo di rendere più dinamici gli acquisti.

Non solo il bonus di Natale…

Fa parte di un tris di misure a cui il governo lavora da più di un anno e che potrebbe portare nelle tasche di ciascuno fino a un massimo di 3450 euro nel 2021. Sommando i vari rimborsi (extracashback, 300 euro di cashback e 3000 euro di super cashback). A essere premiati, in quest’ultimo caso, saranno i primi 100mila che riusciranno a fare compere digitali e i rimborsi saranno suddivisi in due tranche, una ogni sei mesi.

A differenza del bonus Natale, per il cashback il rimborso scatterà con almeno 50 pagamenti. Non varranno – secondo quanto viene spiegato – gli acquisti online mentre potranno essere conteggiati la spesa nei supermercati e nei negozi ma anche i pagamenti delle fatture di artigiani e professionisti, idraulico compreso.

Come si attiva il conteggio delle spese

Per aderire all’iniziativa è necessario agganciare il proprio mezzo di pagamento digitale al codice fiscale e utilizzare l’app Io, a cui si accede tramite Spid. Per partecipare il consumatore dovrà mostrare il QrCode al negoziante al momento dell’acquisto. I rimborsi, poi, verranno accreditati ogni semestre sull’Iban indicato al momento della registrazione. Per le ulteriori specifiche, comunque, bisognerà attendere il regolamento, atteso per la fine di novembre. (Fonte Ansa).