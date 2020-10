A febbraio 2021 il cashback pagamenti digitali delle spese di Natale. Un rimborso massimo di 150 euro per un minimo di 10 pagamenti con carta.

Il primo cashback sui pagamenti digitali arriverà sulle spese di Natale già il prossimo febbraio, e potrà valere fino a 150 euro. Il mese di dicembre è indicato come “fase sperimentale”. Questa la bozza del decreto riportata dall’Ansa.

Per accedere al rimborso del 10%(su un tetto di spesa complessiva di 1.500 euro) serviranno almeno dieci transazioni con le carte, con gli stessi limiti di spesa che si applicheranno a regime (tetto per singole spese a 150 euro, divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni). Il denaro sarà accreditato sul conto corrente a febbraio 2021.

Come ottenere il rimborso e i premi

Per partecipare al programma cashback bisognerà essere maggiorenni, iscriversi sulla app “Io” della pubblica amministrazione. Oppure su eventuali altri sistemi messi a disposizione dagli operatori convenzionati con PagoPa. Poi fornire il proprio codice fiscale, gli estremi di “una o più” carte e l’Iban, perché i rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente. Questo prevede il decreto attuativo del programma per incentivare i pagamenti elettronici.

Il programma partirà dai pagamenti di dicembre, che saranno oggetto di un rimborso ad hoc a febbraio, e prevede “premi” ogni sei mesi. Si tratta di due super premi da 1.500 euro per i primi 100mila aderenti che totalizzeranno il maggior numero di transazioni digitali.

L’adesione sarà “volontaria” e in ogni momento ci si potrà cancellare (perdendo i punti accumulati). Una volta iscritti sulla piattaforma i pagamenti con carte e sistemi digitali saranno registrati per il calcolo del rimborso e per partecipare al premio speciale per chi usa di più le carte.

Per partecipare basterà essere maggiorenni e residenti in Italia, e dichiarare che le carte registrate vengono utilizzate solo per acquisti al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. (Fonte Ansa).