Chi prende il Reddito di cittadinanza? Più della metà al Sud, uno su due vive da solo

Ad agosto sono state 1,18 milioni le famiglie beneficiarie del Reddito o della pensione di cittadinanza. Il totale è di 2,51 milioni di persone coinvolte e un importo medio a famiglia di 549 euro. Lo rileva l’Inps nell’Osservatorio sul Reddito dal quale emerge che il 64,2% delle famiglie che hanno l’assegno contro la povertà sono al Sud e nelle isole.

Si tratta di 759.720 famiglie per 1,7 milioni di persone e un assegno medio di 581,17 euro. Al Nord i nuclei destinatari della misura sono 242.572 per 449.247 persone e un assegno medio di 479,38 euro.

La metà dei beneficiari vive solo

Quasi la metà delle famiglie con il Reddito o la pensione di cittadinanza (553.380 su 1.182.308 ) ha un solo componente.

Il dato è il risultato della scala di equivalenza e del reddito iniziale considerato che penalizza le famiglie numerose. Le famiglie con sei o più componenti con il reddito di cittadinanza sono 21.738 per 139.612 persone coinvolte e un importo medio a nucleo di 718,88 euro.

Le famiglie con cinque componenti beneficiarie della misura sono 53.260 per 266.300 persone coinvolte e 733,93 euro di importo medio a nucleo. L’importo medio della misura per i single è pari a 453,45 euro.

Quanto costa il Reddito

La spesa per il reddito e la pensione di cittadinanza nei primi 8 mesi dell’anno è stata pari a 5,37 miliardi di euro. Nel mese di agosto la spesa è stata pari a 649,7 milioni. La spesa media per famiglia è di 549 euro con 580 euro medi per i nuclei percettori del reddito di cittadinanza (sono 1.063.164) e 275 euro medi per le famiglie (119.144) con la pensione di cittadinanza.