Chiamate pubblicitarie sul cellulare, come bloccarle: la nuova norma per il Registro delle opposizioni (foto Ansa)

Niente più telefonate pubblicitarie sul cellulare per chi si iscrive al Registro delle opposizioni. Il Registro delle opposizioni, lo ricordiamo, è un servizio gratuito dove chiunque può iscriversi per decidere di non ricevere più telefonate pubblicitarie. Finora questo servizio era a disposizione dei numeri fissi ma presto anche i cellulari potranno iscriversi al Registro.

Le parole del presidente della Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori

“Tra poche settimane – ha spiegato Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare sulla tutela dei consumatori – sarà attivo il nuovo regolamento sul Registro delle opposizioni, allargato a chiamate automatizzate, senza operatori e su telefonia mobile”.

Le parole del vice ministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin

Il percorso per nuovo il Registro delle opposizioni per bloccare le chiamate commerciali indesiderate anche sulle utenze di telefonia mobile – ha detto il vice ministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin– “è a oggi completato e permette di dire che per fine gennaio o inizio febbraio, più probabilmente fine gennaio, potrà esserci la deliberazione di approvazione. La proposta regolamentare è stata già concordata per ricevere i pareri e poi procedere alla trasmissione al Consiglio dei ministri per la deliberazione e poi al Presidente della Repubblica”.

“Ogni giorno – dichiara Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo no profit – i consumatori si trovano a dover fronteggiare telefonate aggressive. In principio erano le compagnie telefoniche a contattarci, poi arrivarono i fornitori di energia elettrica e gas e oggi addirittura gli operatori ci propongono investimenti ad alto rischio come i Forex. Il telefono è diventato il primo incubo degli italiani. Lasciato come contatto per l’attivazione della carta del supermercato, il numero personale finisce nelle liste che si possono acquistare online a poche decine di euro”.

Come funziona il Registro delle opposizioni

Chiunque può iscriversi al Registro delle opposizioni compilando un modulo su Internet, via telefono al numero verde 800 265 265, con una mail a iscrizione@registrodelleopposizioni.it oppure con una raccomandata.