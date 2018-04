LOS ANGELES – Quando vale il marchio di Chiara Ferragni? Repubblica e Il Sole 24 Ore hanno provato a fare i conti in tasca alla fashion blogger più famosa d’Italia.

Secondo la perizia redatta dal commercialista di Milano Maurizio Dattilo, incaricato dal socio e primo finanziatore di Ferragni Paolo Barletta, Serendipity varrebbe 36,2 milioni di euro. Si tratta della società in cui è custodita la proprietà del marchio Chiara Ferragni, della quale Barletta, attraverso la finanziaria Alchimia, possiede il 40 per cento, seguito dalla blogger con il 32,5 e da altri due azionisti con il 13,75 per cento ciascuno, scrive Andrea Giacobino su la Repubblica.

Gli altri due azionisti sono Riccardo Pozzoli, ex fidanzato di Chiara, e Mofra Shoes, azienda pugliese della famiglia Morgese che realizza scarpe e accessori venduti in una quarantina di negozi in Cina.

Dattilo ricorda che il nome-brand dell’imprenditrice è l’ unica proprietà di Serendipity: attualmente utilizzato su licenza per i prodotti realizzati da Mofra Shoes.

Ma Chiara Ferragni è anche azionista di maggioranza di Tbs Crew che la vede nel capitale al 55 per cento (il restante 45 è ancora di Pozzoli).

In questo caso gli ultimi numeri disponibili sono relativi al 2016 e mostrano una forte crescita dei ricavi delle vendite di e-commerce grazie al sito di proprietà The Blonde Salad, a quasi 3,3 milioni, ma con un utile finale di seimila euro.

Come spiegava Carlo Festa sul Sole 24 Ore nel dicembre scorso, però, Tbs Crew ha anche debiti in scadenza per 983mila euro,