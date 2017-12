ROMA – Ciclisti, la tassa sul sudore: obbligo tessera 25 euro per partecipare alle gare. L’ultimo giorno utile dell’anno, la Federazione Ciclistica Italiana (Fci) ha disposto l’obbligo di sottoscrizione di una tessera che costa 25 euro, una Bike card senza la quale non si può partecipare a nessuna gara, amatoriale che sia, di paese, passeggiata ciclo-turistica… La Bike card peraltro non fornisce “nessun servizio assicurativo” o di alcun genere: non offre niente, chiede in cambio 25 euro.

La “tassa del sudore” l’hanno immediatamente ribattezzata sui social i cicloamatori. Considerando che ogni anno si staccano in Italia 4 milioni di biglietti per iscriversi alle corse ciclistiche, un cespite supplementare niente male per la Federazione. L’altra campana, la Federazione, respinge l’accusa di aver escogitato un modo di imporre un balzello.