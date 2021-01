Nel 2020, mentre il resto del mondo è rimasto devastato dal Covid, la Cina è stata l’unica economia a crescere del 2,3% e del 6,5% nel quarto trimestre sempre dello scorso anno.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, dopo che il governo cinese ha coperto la pandemia nelle fasi iniziali, il paese l’ha stoppata mentre negli altri paesi il virus è sfuggito al controllo, consentendo alle aziende cinesi di sfruttare lo stallo a livello globale.

Gran parte dell’economia mondiale risente fortemente dei contagi, dei rigidi lockdown e le aziende cinesi per soddisfare la domanda mondiale hanno esportato miliardi di mascherine e colto quote di mercato dai concorrenti in difficoltà.

L’espansione della Cina del 2,3% è stata migliore di quanto previsto dagli esperti, mentre secondo i dati che pubblicherà l’OCSE gli altri paesi nel 2020 mostrano un declino economico.

L’espansione è però la più bassa dal 1976

Le recessioni previste includono un calo del PIL del 3,7% negli Stati Uniti, del 7,5% nella zona euro e dell’11,2% nel Regno Unito. Tuttavia l’espansione cinese è la più bassa dal 1976, quando terminò la Rivoluzione Culturale.

La crescita complessiva ha incluso un rimbalzo del 6,5% nel quarto trimestre del 2020, riportandola su una traiettoria pre-pandemia. Nel 2020, il prodotto interno lordo della Cina ha superato per la prima volta quota centomila miliardi di yuan, ovvero più di $ 15.408 miliardi.

Al contrario, l’OCSE prevedeva una contrazione dell’economia mondiale del 4,2% nel 2020, con declini maggiori tra gli altri paesi, in Gran Bretagna, Italia, Francia e India. (Fonte: Daily Mail)