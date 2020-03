Codice lotteria scontrini: come funziona, come ottenerlo. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

ROMA – Arriva da luglio la lotteria degli scontrini: per concorrere, è molto importante, devi dotarti di un “codice lotteria”. Una specie di account personale di otto cifre da comunicare all’esercente quando emette lo scontrino elettronico, con invio all’Agenzia delle Entrate dei dati (qui le istruzioni sul sito dell’AdE).

La rivoluzione partirà dal primo luglio, come previsto dall’ultima legge di Bilancio, e – assicura il garante – sarà a prova di privacy. Premi mensili tra 30mila e 100mila euro ed un’estrazione annuale che è di un milione per gli acquisti fatti in contanti mentre sale a 5 milioni per i pagamenti cashless.

Codice lotteria al momento dell’acquisto a prova di privacy

E’ prevista la costruzione di un portale dedicato dell’Agenzia delle Entrate nel quale il singolo cittadino potrà inserire i propri dati ottenendo un “codice lotteria” di otto cifre (anche in formato codice a barre) che potrà essere consegnato ai negozianti al momento dell’acquisto.

Questo servirà a non fornire i propri dati al negoziante ma a consentire al fisco di raggiungere il vincitore. Già perché sarà possibile controllare sul portale l’eventuale vincita (ed anche accedere con un proprio codice ad uno spazio personale per verificare tutti i propri scontrini), ma in ogni caso il fisco comunicherà con una raccomandata oppure sulla posta certificata di essere tra i fortunati. (fonti Agenzia delle Entrate, Ansa)