Codici ATECO, l’elenco delle attività che hanno diritto al ristoro

Sono pubblici i codici ATECO delle attività che hanno diritto agli indennizzi del decreto Ristori.

Ora sono finalmente pubblici i codici ATECO delle attività che hanno diritto agli indennizzi del decreto Ristori. Il nuovo contributo a fondo perduto andrà “a tutti gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive”. Sarà senza limiti di fatturato (quindi anche a chi supera i 5 milioni) e avrà un tetto massimo di 150mila euro. Lo prevede la bozza del decreto Ristori, approvato dal Consiglio dei ministri.

Le attività ammesse al ristoro

Nel testo si precisa che chi non ha chiesto il contributo a fondo perduto nell’edizione prevista con il decreto Rilancio dovrà fare apposita domanda. Saranno esclusi dal ristoro “i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre” oppure quelli che hanno già cessato l’attività prima di questa data.

L’Agenzia delle entrare, dunque riaprirà l’apposito canale web. L’obiettivo è quello di poter consentire di presentare le nuove istanze e calcolare il contributo. Che a sua volta sarà calcolato sulla base degli stessi parametri utilizzati per chi lo aveva già ricevuto in precedenza (cioè una percentuale sul calo di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019).

Le quote saranno “differenziate per settore economico” individuato in base ai codici Ateco. Per chi ha già ricevuto il contributo in estate. il ristoro sarà “corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo”.

Elenco dei Codici ATECO (e quota di indennizzo spettante)

493210 Trasporto con taxi 100%

493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100%

561011 Ristorazione con somministrazione 200%

561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200%

561030 Gelaterie e pasticcerie 150%

561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150%

561042 Ristorazione ambulante 200%

562100 Catering per eventi, banqueting 200%

563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150%

591400 Attività di proiezione cinematografica 200%

823000 Organizzazione di convegni e fiere 200%

900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200%

931110 Gestione di stadi 200%

931120 Gestione di piscine 200%

931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200%

931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200%

931200 Attività di club sportivi 200%

931300 Gestione di palestre 200%

931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200%

931999 Altre attività sportive nca 200%

932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200%

932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400%

932930 Sale giochi e biliardi 200%

932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200%

960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200%

960420 Stabilimenti termali 200%

960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200%

551000 Alberghi 150%

Quindi l’elenco prosegue

552010 Villaggi turistici 150%

552020 Ostelli della gioventù 150%

552030 Rifugi di montagna 150%

552040 Colonie marine e montane 150%

552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150%

552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150%

553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150%

559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150%

493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200%

773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200%

799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200%

799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200%

900101 Attività nel campo della recitazione 200%

900109 Altre rappresentazioni artistiche 200%

900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200%

900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200%

920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200%

949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200%

949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200%.

(Fonti: Ansa e Corriere della Sera)