LONDRA – Comcast, il più grande network via cavo del mondo, ha fatto un’offerta da 65 miliardi di dollari “in contanti” per i canali, le società di produzione e gli studios di Murdoch, attualmente in mano alla Fox, e sfidando la Disney che a dicembre aveva offerto 52,5 miliardi di dollari in azioni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Comcast sostiene che l’offerta cash è superiore del 19%, il Wall Street Journal e altri quotidiani, in precedenza hanno riferito che Comcast aveva pronti 60 miliardi di dollari in contanti per sfidare la Disney, scrive il Daily Mail.

Il CEO Brian Roberts, agli investitori ha detto che l’unione Fox-Comcast creerebbe la “società di intrattenimento del futuro”. La battaglia per la 21st Century Fox è aperta in una fase in cui le società di intrattenimento tradizionali tentano di aggiudicarsi più contenuti così da poter competere con aziende come Amazon e Netflix e assicurarsi spettatori e guadagni. Se l’offerta Comcast avrà esito positivo, il più grande network al mondo via cavo controllerebbe un numero ancora maggiore di canali.

Ciò potrebbe portare a un aumento delle bollette via cavo o rendere più difficile l’emergere di alternative online mentre la Disney, senza i video della Fox, non potrebbe tra l’altro lanciare un proprio servizio di streaming. Murdoch e il consiglio di amministrazione di 21st Century Fox dovranno ora decidere se privilegiare l’offerta di Comcast a quella di Disney, sulla quale è previsto un voto definitivo degli azionisti il prossimo 10 luglio.