Dati e numeri: Enel cresce del 35% sotto la guida di Cattaneo

Flavio Cattaneo non fa proclami, ma preferisce i fatti. E i numeri parlano chiaro: da quando è alla guida di Enel, il valore di mercato del gruppo è aumentato del 35%. Lo certifica Bloomberg, che definisce il fenomeno “Effetto Cattaneo”.

Investimenti personali e credibilità manageriale

Chi ha creduto nella sua visione ha avuto ragione: un investimento di 1.000 euro nel 2023 oggi ne vale oltre 1.530. L’AD milanese ha puntato su una strategia selettiva, ha ridotto i rischi e concentrato gli sforzi su mercati ad alto potenziale.

ESG al centro della strategia: Enel benchmark della sostenibilità

Non solo: Cattaneo ha investito 40 milioni di euro in azioni Enel ed Endesa, dimostrando di credere nel suo stesso piano industriale. La sua gestione ha portato Enel tra le migliori aziende europee in ambito ESG, con punteggi che superano il 90% dei competitor.

Una leadership silenziosa, ma estremamente efficace

La sua è una leadership concreta, capace di unire crescita finanziaria e responsabilità sociale. Un esempio di management moderno, che crea valore e stabilità anche in mercati turbolenti.