Compra adesso, paga dopo. Boom di acquisti a microrate. L’Italia, post urne 25 settembre, sta cambiando a vista d’occhio.

Sono coinvolti decine di migliaia di consumatori, volano i pagamenti digitali. Trova sempre più spazio e consensi la modalità di acquisto rateale. Anche per le spese di piccolo importo, 30 o 40 euro. Si salda in 2-3 mesi e buonanotte.

COMPRA CON POCHE RATE SENZA INTERESSI

Questo nuovo fenomeno ha un nome: Buy Now Pay Later, in sigla BNPL. Un fenomeno creato grazie ad una serie di “startup fintech”(aziende innovative che favoriscono la trasformazione digitale dei servizi finanziari). Piace ad aziende e clienti. Le prime incassano tutto e subito, i clienti saldano con comodo in 2-3 mesi e senza interessi.

Per carità, i pagamenti rateali non sono certo una novità nel commercio. Sono sempre esistiti. Però in questi ultimi tempi hanno subito una accelerazione notevole. Un ruolo determinante lo ha giocato la pandemia che ha spinto e favorito i pagamenti digitali ed eCommerce. Ma va anche detto che questa opportunità ha contribuito ad alimentare un clima di incertezza economica e sociale.

MODELLO IN AUMENTO VORTICOSO

No, non è un fuoco di paglia, un entusiasmo passeggero, una sbandata da Covid. Al contrario. Il servizio sta aumentando in tutto il mondo. Le multinazionali sono in agguato con i loro appetiti sconfinati. Non a caso nella Arena si è catapultata, due mesi fa, la Apple che ha quasi 50 milioni di utenti solo negli Stati Uniti. Ovviamente garantisce “prestiti rateali” vantaggiosi (quattro pagamenti in 6 settimane) senza interessi o commissioni. Secondo l’agenzia “Kaleido intelligence” entro il 2025 assisteremo ad un aumento della spesa dei consumatori globali che utilizzano questo tipo di finanziamenti – solo su canali eCommerce – del 92%. Dagli attuali 353 miliardi di dollari ad almeno 680 miliardi di dollari. Un aumento travolgente, quasi febbrile.

Forse dovresti anche sapere che…