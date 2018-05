Comune Napoli, indetto maxi concorso: 169 posti di lavoro

NAPOLI – Il Comune di Napoli ha indetto un nuovo maxi concorso per ben 169 assunzioni di personale.

Il bando pubblico è rivolto a vari profili e i nuovi inserimenti serviranno per rafforzare i servizi per il sostegno all’inclusione attiva.

I requisiti validi per tutti i partecipanti al concorso sono: età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale per il quale si partecipa. I posti sono così suddivisi: … continua a leggere .