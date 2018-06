ROMA – Non si esagera affermando che il concordato preventivo è uno degli strumenti più efficaci per fronteggiare una crisi di impresa. Così come non si esagera nel dire che si sta ritagliando un ruolo da protagonista come alternativa alla liquidazione fallimentare. Merito dei tanti interventi di riforma che, a partire dal 2005, ne hanno mutato i caratteri essenziali. Ma cos’è il concordato preventivo? Quando si può utilizzare? Quali benefici garantisce? Ne parliamo con l’avvocato Luigi Sinisi, esperto di Diritto Bancario.

CONCORDATO PREVENTIVO, UNA VISIONE DI INSIEME.

Avv.to Sinisi, quali finalità persegue il concordato preventivo?

Il concordato preventivo mira a definire un accordo tra debitore e creditori che garantisca la continuità aziendale. In altri termini, si pone l’obbiettivo di estinguere i debiti salvaguardando posti di lavoro e valore dell’impresa. È utilizzabile in caso di crisi o di insolvenza e può essere, appunto, rivolto al risanamento dell’azienda.

Avv.to Sinisi, quale precondizione deve essere soddisfatta e come è articolato?

Il concordato preventivo si basa su una relazione redatta da un professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali. Senza questo documento non si può verificare la fattibilità del piano di risanamento. Fatta salva la possibilità di procedere, è possibile prevedere il pagamento dei creditori chirografari per almeno il 20% dei loro crediti. Non solo, è possibile pagare parzialmente anche i creditori privilegiati. Se la maggioranza dei creditori approva il concordato, interviene il Tribunale che lo omologa vincolando anche i creditori dissenzienti.

I VANTAGGI DEL CONCORDATO PREVENTIVO.

Avv.to Sinisi, quali sono i principali benefici di questo tipo di procedura?

Una volta proposta la domanda di concordato, avviene il blocco delle azioni esecutive e cautelari. L’impresa debitrice conserva il possesso dei beni e l’amministrazione ordinaria, potendo garantire, così, la continuità aziendale. È possibile presentare un concordato con riserva (o in bianco o prenotativo) facendo domanda e chiedendo termine per presentare i documenti.

Avv.to Sinisi, cosa si ottiene procedendo in questa maniera?

Si ottiene la tutela del patrimonio. In tale procedura interviene il Tribunale che ammette il concordato e lo omologa dopo l’approvazione da parte dei creditori.

Anche in questo caso vi sono dei benefici fiscali relativamente alle sopravvenienze attive e alla deducibilità delle perdite.

Avv.to Sinisi, per chiudere: cosa consiglia ad un imprenditore che deve gestire

una situazione di crisi?

L’esperienza dello Studio Sinisi mi insegna che il tempo è un fattore determinante per superare una crisi di impresa. Spesso è capitato di non aver potuto utilizzare il concordato preventivo perché l’imprenditore ha richiesto tardi la consulenza professionale necessaria. Il consiglio è, quindi, di evitare soluzioni fai da te rivolgendosi tempestivamente ad un professionista qualificato.