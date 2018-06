ROMA – Sono state rese note le date del concorso della Agenzia delle Entrate per 140 posti di lavoro a tempo indeterminato. In relazione al bando dedicato al profilo professionale funzionario alla terza area funzionale, fascia retributiva F1, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] sono stati messi online il diario e la sede di svolgimento delle prove di selezione per 118 funzionari tecnici, 20 funzionari per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia e altre 2 unità di funzionario tecnico da destinare agli uffici della Valle d’Aosta.

I candidati – che, a pena di esclusione, devono portare un documento d’identità valido – “dovranno presentarsi presso la sede d’esame nel giorno e nell’orario indicati e dovranno consegnare all’atto dell’identificazione la stampa della domanda di partecipazione on line debitamente firmata”. Inoltre, ricorda l’Agenzia, “non potranno essere ammessi alla prova in un giorno e in un orario diversi da quelli ad essi assegnati in relazione alla propria posizione alfabetica. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia e determinerà l’esclusione dalla procedura”.

Diario e sede di svolgimento della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico. La prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 118 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, avrà luogo presso i locali della Fiera di Roma, via Alexandre Gustave Eiffel, Roma, padiglione 5, ingresso est, secondo il calendario e le modalità di seguito indicati.

Calendario d’esame

2 luglio 2018 ore 15.00 candidati da: ABAGNALE a: BRUTTI

3 luglio 2018 ore 08.30 candidati da: BRUZZANITI a: CONSOLI; ore 15.00 candidati da: CONSOLINO a: DIZONNO

4 luglio 2018, ore 08.30 candidati da: DOA a: GORI; ore 15.00 candidati da: GORNI a: MANGIOLA

5 luglio 2018, ore 08.30 candidati da: MANGIONE a: ORLANDO; ore 15.00 candidati da: ORLOTTI a: RASULO

6 luglio 2018, ore 08.30 candidati da: RATTI a: SOTTOTETTI; ore 15.00 candidati da: SPADA a: ZURRU

Diario e sede di svolgimento della prova oggettiva tecnico-professionale della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia. La prova oggettiva tecnico-professionale prevista dal punto 5 del bando di concorso della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 20 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario, per attività di esperto nelle analisi statistico-economiche presso le strutture centrali dell’Agenzia avrà luogo presso i locali della Fiera di Roma, via Alexandre Gustave Eiffel, Roma, padiglione 5, ingresso est, secondo il calendario e le modalità di seguito indicati.

Calendario d’esame

25 luglio 2018, ore 08.30 candidati da: ABAD a: KREUTER; ore 15.00 candidati da: LA BARBERA a: ZURRU

Diario e sede di svolgimento della prova oggettiva attitudinale della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta. La prova oggettiva attitudinale prevista dal punto 6 del bando di concorso della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario tecnico, da destinare agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate situati nella Regione Valle d’Aosta, avrà luogo presso il Palaindoor, Corso Lancieri, n. 41/A, 11100 Aosta, in data 9 luglio 2018 alle ore 11.