Concorso Miur, 253 posti di lavoro per funzionari e dirigenti

ROMA – Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha indetto un concorso pubblico per 253 posti di funzionario amministrativo-giuridico-contabile.

I posti saranno così suddivisi sul territorio: 50 per le amministrazioni centrali; 7 per l’Abruzzo; 4 per la Basilicata; 8 per la Calabria; 19 per la Campania; 10 per l’Emilia Romagna; 5 per il Friuli; 9 per la Liguria; 12 per il Lazio; 30 per la Lombardia; 7 per le Marche; 4 per il Molise; 16 per il Piemonte; 15 per la Puglia; 9 per la Sardegna; 17 per la Sicilia; 12 per la Toscana; 5 per l’Umbria e 14 per il Veneto.

I requisiti per l’ammissione al concorso sono: cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei confronti del servizio di leva; etc. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il … continua a leggere.