Dicono sia colpa del Covid, dicono…La sensazione è che stavolta il Covid funga da alibi e copertura per un vecchio e diffuso vizio: la morosità dei condomini nei condomini. Dicono che i morosi non pagano causa crisi economica e calo dei redditi susseguenti a pandemia.

Dicono…Pandemia avrà certo un po’ peggiorato la situazione ma le rate condominiali non pagate erano già una intera catena montuosa prima dell’Everest registrato nel 2020. Anno in cui i morosi sono stati conteggiati a circa cinque milioni. Non proprio bruscolini…

Condominio non pagato: in media circa 500 euro a testa

Dice la statistica che la morosità ammonta a circa 500 euro per moroso appunto. Cifra che dice poco della vastità del fenomeno. Perché in così tanto in arretrato sui pagamenti del condominio? In molti casi perché non in arretrato ma in programmata evasione.

La condizione di moroso sulle rate condominiale può certamente essere spiacevole dal punto di vista reputazionale ma non è un letto di locuste dal punto di vista legislativo e fattuale. Per non farla lunga, il moroso può restare tale senza subire sanzioni o danno per molto tempo. Se si ha faccia tosta si riesce a non pagare a lungo, molto a lungo.

Esistono molte grida contro la morosità, ma di fatto appunto grida in forma di disposizioni di leggi e regolamenti che restano inapplicabili e inapplicati. Il moroso resta a lungo di fatto un condomino a carico degli altri condomini. Per questo sono cinque milioni i condomini morosi e non per i Covid dei redditi. La patologia è di natura sociale e non reddituale.

Condomini morosi: l’acqua calda che scotta

L’indagine che porta a stimare a quota 5 milioni i condomini morosi ha poi registrato anche una scoperta dell’ovvio e del noto. Ma è un’acqua calda che scotta e brucia: alla metà dei condomini sta sulle scatole il vicino di casa, di pianerottolo, di cortile, di scala. Basta viverci in condominio per sapere che il 48% di condomini che si dichiara “freddo” verso i vicini è gentile eufemismo.

Perché e come scotta questa acqua calda e nota? Perché il vizio assai praticato nei condomini è farsi reciprocamente causa. Con relativo massimo danno alla macchina della giustizia e con la conseguente coltivazione in ogni domicilio della mala pianta infestante del rancore verso gli interessi e bisogni altrui e della santificazione dei propri. Condomini palestra della peggio socialità e…società.