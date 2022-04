Congedo parentale indennizzato fino ai 12 anni del figlio. Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha annunciato l’aumento del limite di età da 6 a 12 anni del figlio per il quale si può chiedere il congedo parentale parzialmente indennizzato.

Congedo parentale indennizzato fino ai 12 anni del figlio

I mesi di congedo parentale coperto da indennità (30% della retribuzione) sono aumentati da sei a nove in totale.

Il diritto al congedo parentale per il genitore solo sarà esteso da 10 a 11 mesi. I genitori di figli fino a 12 anni avranno priorità nell’accesso al lavoro agile.

E’ quanto previsto da uno dei due schemi di decreto legislativo approvati oggi dal Consiglio dei ministri per recepimento di direttive Ue. Finora l’estensione a 11 mesi valeva solo nel caso di utilizzo da parte di entrambi i genitori con l’utilizzo di cinque mesi da parte del padre.

Congedo parentale, il ministro Orlando annuncia le novità

“Il livello della relativa indennità – spiega Orlando in una nota – è del 30 per cento della retribuzione. Nella misura di tre mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a sei mesi.

Ad esso si aggiunge un ulteriore periodo di tre mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro. Cui è connessa un’indennità pari al 30 cento della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da sei a nove in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a tre anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave, è del 30%”.

Orlando precisa che “viene aumentata da sei a dodici anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire del congedo parentale, indennizzato nei termini appena descritti”.

E che “è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore rispettivamente delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste. Anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio”.

Lavoro agile, priorità ai genitori con figli fino a 12 anni

I genitori di figli fino a 12 anni avranno priorità nell’accesso al lavoro agile. E’ previsto dallo schema di decreto legislativo approvato oggi dal Governo nel recepimento di una direttiva Ue.

“I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età. O senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità”. La stessa priorità è riconosciuta ai caregiver.