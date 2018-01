ROMA – Congedo parentale dei neo-papà: da quest’anno 4 giorni obbligatori. Da gennaio il congedo dei neo-papà che lo sono diventati nel 2018 sarà di 4 giorni. Obbligatori, più un giorno di congedo facoltativo. L’anno scorso i giorni di congedo obbligatorio erano la metà: la misura del raddoppio serve infatti da incentivo a trascorrere più tempo con i propri figli nei primi importanti mesi che seguono la nascita, visto che finora solo due neo-papà su 10 hanno deciso di usufruire del beneficio sociale.

Il congedo obbligatorio può essere utilizzato da tutti i papà (eccetto quelli che sono dipendenti pubblici per i quali si è ancora in attesa di una misura specifica) entro cinque mesi dalla nascita del figlio, anche in contemporanea al periodo di astensione del lavoro che spetta alla mamma con la maternità. Questa misura vale anche per l’affido e l’adozione e, in questi casi, la decorrenza dei 5 mesi coinciderà con l’ingresso in famiglia del bimbo o della bimba. (Silvia Pasqualotto, La Repubblica)