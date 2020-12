Contactless, un bancomat o una carta contactless. Letteralmente non ci si crede ma la maggior parte dei pagamenti effettuati con carta contactless per il cashback non vale. Qualcosa in qualche punto del sistema quei pagamenti non li registra.

Contactless e cashback: manca una convenzione, manca molto di più

Sembra accada perché non ancora siglata una convenzione tra piattaforma di pagamento e piattaforma Io o chi o cosa per la mano pubblica doveva accordarsi con i sistemi di pagamento privati. Il Sole 24 Ore tenta di capire e spiegare. Ma c’è qualcosa di inspiegabile, inspiegabile eppure purtroppo immanente alle cose d’Italia. Quel qualcosa è che chi fa le cose quasi sempre non sa cosa fa.

La tarantella della carta e del Pos

Eccoci quindi obbligati, se cashback vogliamo, alla tarantella carta-Pos. Se la carta è contactless, ricordati, non avvicinarla soltanto al pos, non usarla con questa modalità perché rischi il tuo pagamento non sia registrato. Infila la carta o il bancomat nella fessura del Pos, come fossero carte o bancomat vecchio tipo bisognose di contatto. Se invece hai carta e bancomat che non si attivano, non vengono riconosciute dal Pos se non a contatto, allora prosegui la corsa ai 150 euro di rimborso cashback Natale saltando l’ostacolo.

A cinque milioni di italiani registrati, al 16 del mese.

Tutto questo si viene a sapere a cinque milioni di italiani già registrati alla piattaforma Io, a cinque milioni almeno di italiani che hanno già pagato con carta o bancomat senza nulla sapere che se contact less ai fini cashback quasi sempre si perde e non vale. Si viene a sapere a metà del mese utile per i pagamenti che danno accesso al rimborso.

Quando si verrà a sapere chi doveva pensare a sottoscrivere la convenzione prima di lanciare operazione cashback? Probabilmente mai e, se e quando si dovesse sapere, sicuro che non competeva solo a lui o a loro o a chiunque. E che responsabilità oltre che di Tizio è anche di Caio e Sempronio, quindi di nessuno. E poi cosa mai è questa pretesa in fondo snob secondo cui chi decide, ordina e dispone dovrebbe circondarsi di gente competente e chi fa le cose dovrebbe essere competente e abile? Sarebbe discriminante, elitario e anche un po’ iper liberista. Quindi cashback arronzato, arronzato come arronzata è la misura standard della nostra vita collettiva.