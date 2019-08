ROMA – COOP è alla ricerca di decine di figure diplomate e laureate da inserire come addetti vendita, responsabili di negozio, capi reparto, coordinatori amministrativi ed altre mansioni per i supermercati e gli ipermercati presenti in tutta Italia, che vengono gestiti attraverso un insieme di cooperative, appunto COOP (Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori). COOP, regolata da principi che uniscono le cooperative di tutto il mondo, rappresenta la più grande catena italiana nel mercato della distribuzione di prodotti di largo consumo fino a diventare la prima organizzazione distributiva italiana.

Quella di COOP è una storia fatta di persone, di lavoro, di sacrifici e di entusiasmi, strettamente intrecciata con le vicende del nostro paese, i valori originari sono sempre alla base della cooperazione, cioè la centralità delle persone, dei loro bisogni e dei loro diritti infatti chi lavora in COOP viene inserito in un contesto lavorativo stimolante e coinvolgente, con opportunità di aggiornamento qualificato e continuo e una retribuzione commisurata all’esperienza acquisita e alle effettive capacità.

COOP ricerca persone dinamiche, motivate, flessibili, con orientamento al cliente, capacità organizzative e di coordinamento, in grado di organizzare il proprio gruppo e il proprio reparto. Coop Italia è un sistema di 130 cooperative di consumatori che gestiscono una rete di 1.425 punti vendita (tra supermercati, ipermercati, discount ed altro) diffusi in tutta Italia e ha il compito di elaborare politiche e strategie di marketing e comunicazione unitarie, di ottimizzare gli acquisti, di definire i Prodotti a Marchio e di controllare costantemente la loro qualità.

Anche il consumatore rappresenta una figura importante per la cooperativa e infatti viene tutelato sotto tutti i punti di vista attraverso l’alta qualità dei prodotti in vendita. Per verificare tutte le posizioni aperte e candidarvi potete cliccare qui.