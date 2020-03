Coronavirus, l’Agenzia delle Entrate sospende accertamenti e liquidazioni

ROMA – Gli adempimenti connessi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso tributario da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate sono sospesi a meno che non siano in imminente scadenza (o messi già in stand by da espresse previsioni normative).

E’ quanto prevede la direttiva della stessa Agenzia, a seguito del Dpcm di ieri sera per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Lo stop proseguirà, si legge nel documento, “fino a nuove istruzioni”.

Nella sospensione sono incluse anche le attività connesse, di controllo esterno, come accessi, ispezioni e verifiche. (fonte ANSA)