Coronavirus, ultimi giorni per richiedere i buoni spesa

MILANO – Per aiutare le famiglie e le persone in difficoltà per la crisi economica innescata dalla pandemia di coronavirus sono arrivati i buoni spesa. Per elargirli agli ottomila Comuni italiani sono arrivati 400 milioni di euro stanziati d’urgenza dalla Protezione civile.

Moltissime le richieste. E alcuni Comuni, come quello di Milano, hanno deciso di posticipare il termine per le richieste: non più il 13 bensì il 15 aprile, fino alle ore 13. Per richiedere il ticket si deve entrare sul sito del Comune e aprire il modulo per la richiesta dei buoni spesa (Milano aiuta – buoni spesa). E’ anche attivo un il numero telefonico 020202 (dal lunedì al sabato tra le ore 8 e le 20), che permette di compilare al telefono il modulo di richiesta.

Il capoluogo lombardo dispone di 5,8 milioni di euro, i buoni ammontano a 150 euro al mese per due mesi per una famiglia fino a tre persone, ma si arriva a 350 euro al mese per due mesi per famiglie con oltre tre componenti.

Il servizio si può attivare attraverso la carta prepagata con la piattaforma Soldo che rende disponibile una card plastificata o con l’applicazione Satispay, scaricabile sullo smartphone, che permette di spendere il buono in circa 300 punti vendita che aderiscono.

La domanda può essere presentata da tutte le famiglie residenti a Milano con un solo reddito o nessuno, con mutuo o in affitto, che hanno sul conto corrente meno di 5mila euro oppure hanno un reddito familiare inferiore ai 20mila euro, e se hanno perso il lavoro a partire dall’1 febbraio.

A Roma la richiesta di buoni spesa può essere fatta fino al 16 aprile compilando un modulo sul sito di Roma Capitale (Roma Aiuta Roma), ma che si può consegnare anche in edicola.

Chi ha i requisiti richiesti e ottiene il buono, può scaricare direttamente l’app sul proprio cellulare o può aspettare a casa la distribuzione dei certificati cartacei. Per le informazioni c’è il numero verde del Comune 800.085.557 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 22). (Fonte: Corriere della Sera)