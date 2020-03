ROMA – Pagamento delle pensioni anticipato al 26 marzo. Lo ha annunciato la ministra del Lavoro Nunzia Catalfo a Tagadà, in onda su La7, in merito alle misure per far fronte all’emergenza coronavirus.

Nello specifico, Catalfo ha spiegato che “insieme con Poste e Inps stiamo anticipando le pensioni e le stiamo scaglionando fino 1 aprile per evitare affollamento all’interno degli uffici postali e garantire l’incolumità”.

Catalfo: “Decreto Cura Italia aiuta famiglie e lavoratori”

“Le decisioni che come Governo abbiamo preso nelle ultime settimane” per fronteggiare l’emergenza Covid-19 “non sono state semplici”, ma “sono assolutamente necessarie se vogliamo centrare l’obiettivo che ci siamo prefissati, cioè sconfiggere il virus nel più breve tempo possibile”, ha scritto la ministra in un intervento sul quotidiano La Sicilia “al termine di un Consiglio dei ministri che ha licenziato un decreto importantissimo grazie al quale lavoratori, famiglie e imprese potranno fronteggiare le settimane a venire”.

Catalfo ringrazia, “a nome mio e di tutto l’Esecutivo, i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari che da Nord a Sud stanno facendo un lavoro incommensurabile”. “È innanzitutto per loro che i cittadini devono rispettare le regole. Tutti, nessuno escluso. Purtroppo però, noto con estremo rammarico, questo non sempre sta avvenendo. Anche in Sicilia”.

La ministra ha quindi invitato ad “evitare comportamenti simili, per noi stessi e per gli altri”. E da “cittadina siciliana, prima che da ministro della Repubblica” lancia dalle colonne del quotidiano “un appello a tutti i siciliani: siate responsabili, restate a casa”.

“Aiutiamoci e aiutateci – invita Catalfo – a fare in modo che il Coronavirus diventi a breve solo un ricordo, fate in modo che i vostri cari, amici, conoscenti seguano le regole. Come Governo, lo ribadisco – sottolinea – faremo tutto ciò che è necessario per non lasciare nessuno indietro. E anche a livello locale, come dimostra l’ impegno delle Prefetture e dei sindaci, ognuno sta facendo la sua parte. Altrettanto impegno ci aspettiamo da ognuno di voi. Uniti ce la faremo”.

Fonte: Ansa, Askanews, Tagadà