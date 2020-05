Auto, coronavirus affonda il mercato. Congresso Usa pensa ad aiuti per il settore (Foto Ansa)

WASHINGTON – La pandemia Covid-19 negli Usa ha avuto un drammatico impatto sulle vendite delle automobili e catturato l’attenzione di Capitol Hill, il Campidoglio americano, dove alcuni parlamentari stanno premendo affinché il Congresso autorizzi nuovi aiuti al settore.

Con le persone che spendono meno e le fabbriche a livello nazionale chiuse o in gravi difficoltà, i democratici e i repubblicani che rappresentano il settore, stanno cercando di convincere i colleghi ad aiutare produttori e fornitori.

In caso contrario, avvertono che le enormi perdite potrebbero comportare la disoccupazione e bloccare qualsiasi ripresa economica.

Per certi aspetti, hanno affermato, le sfide che l’ecosistema automobilistico deve affrontare “superano quelle della crisi finanziaria del 2008”, riferendosi alla recessione di più di dieci anni fa, che in definitiva ha fruttato un salvataggio di circa 80 miliardi di dollari per il settore automobilistico.

L’iniziativa arriva in un momento in cui l’industria è alle prese con forti e inaspettate perdite.

Secondo J.D. Power che monitora il settore, la vendita delle auto la scorsa settimana è scesa al 40% circa.

Dall’inizio dell’epidemia a marzo, i rivenditori hanno venduto quasi 800.000 veicoli in meno di quanto inizialmente previsto.

La mancanza di vendite ha provocato una prima pressione da parte dell’industria automobilistica, che comprende produttori e concessionari, fornitori di componenti e società di autonoleggio.

Secondo quanto riportato dal Washington Post, la creazione di un nuovo programma federale che potrebbe persuadere gli americani ad acquistare nuovi veicoli, è l’ipotesi al vaglio di parlamentari e industria.

“Al punto in cui siamo è ipotizzabile e se l’industria rimane a questi bassi livelli, potrebbe essere necessario innescare uno stimolo”, ha dichiarato John Bozzella, presidente dell’Alliance for Automotive Innovation, che rappresenta Ford, General Motors, Fiat-Chrysler e altre società.

Bozzella ha affermato che l’organizzazione “dato lo shock prolungato della domanda sta esaminando se sia necessario stimolarla”, sebbene abbia affermato esattamente che cosa comporterà “è ancora un punto in sospeso”.

Nel corso della pandemia, le aziende Usa pur continuando a ricompensare gli azionisti hanno licenziato migliaia di lavoratori.

Per l’industria automobilistica, che impiega oltre 10 milioni di lavoratori in una vasta gamma di settori, le sfide economiche affrontate a causa del coronavirus si sono dimostrate immediate ed enormi.

General Motors ha rivelato che nel primo trimestre l’epidemia è costata 1,4 miliardi di dollari, anche se la società per il periodo ha superato le proiezioni degli analisti.

Dopo un forte calo a marzo, negli ultimi giorni gli acquisti sono aumentati, ciò è dovuto in particolare alle opzioni di finanziamento a misura di consumatore da parte di venditori ormai disperati.

Con la crisi economica i consumatori sono reticenti a fare grandi acquisti, è un momento in cui il lavoro e il reddito sono tutt’altro che garantiti.

Nelle ultime sei settimane più di 30 milioni di americani hanno chiesto il sussidio di disoccupazione, il che ha segnato la peggiore recessione economica dopo la Grande Depressione ma che potrebbe peggiorare se la pandemia non si arresterà.

In aggiunta alle difficoltà del settore c’è la misura restrittiva che riguarda rimanere in casa e che ha costretto molti produttori di automobili, fornitori e concessionari a chiudere per mesi.

Alcuni stati hanno recentemente riaperto le attività commerciali, sperando di far lavorare nuovamente i dipendenti, mentre ripristinano gli acquisti e il commercio locali.

Ma molti poli produttivi, incluso il fulcro automobilistico del Michigan, rimangono chiusi per timore di facilitare la diffusione del contagio.

I problemi, alla fine hanno portato Moody’s Investors Service a pubblicare previsioni ambigue per due importanti case automobilistiche statunitensi.

La società ha declassato Ford e ha affermato che sta prendendo in considerazione un’azione analoga nei confronti di GM.

Gli analisti hanno pronosticato “grave perturbazione” della domanda di nuovi veicoli, aggravata da ulteriori shock economici che arriveranno in seguito.

Le due principali case automobilistiche hanno rifiutato di commentare, così come Fiat-Chrysler.

In risposta, i parlamentari che rappresentano i principali centri di produzione automobilistica negli ultimi giorni hanno iniziato a parlare del problema, per far sì che le difficoltà del settore non aggravino ulteriormente quelle economiche locali.

Il Michigan, ad esempio, sta già affrontando una crisi di bilancio e un alto tasso di disoccupazione. Un quarto dei lavoratori aventi diritto ha chiesto il sussidio di disoccupazione.

Alcuni rappresentanti dello Stato, al Congresso hanno affermato che le case automobilistiche e altri meritano la stessa attenzione accordata al settore aereo e altri settori colpiti duramente dalla pandemia.

Più di dieci anni fa, Stevens la massima funzionaria di una task force voluta da Barack Obama, era in prima linea per rivedere il salvataggio di Chrysler e General Motors.

Fu durante quel periodo che il governo degli Stati Uniti alla fine autorizzò un programma federale per stimolare l’acquistodi auto, noto come “Cash for Clunkers”, che fu apprezzato ma suscitò critiche da parte dei repubblicani.

Con l’emergenza coronavirus, Stevens ha avvertito: “Non credo sia simile al 2008” ma ha spiegato che la desolante situazione finanziaria attuale “merita una discussione su come stimolare le vendite”.

Le case automobilistiche, così come altre industrie, possono trarre vantaggio dai miliardi di dollari autorizzati ai sensi del Cares Act di $ 2 trilioni adottato dal Congresso alla fine di marzo.

Ma i parlamentari, nella bozza di una lettera, hanno segnalato il sostegno per ulteriori soccorsi specificamente riservati all’industria automobilistica.

“Data l’enormità dell’impronta economica del settore in tutta la nazione e il rilevante contributo, vorremmo la vostra garanzia che verrà data una risposta adeguata affinché i lavoratori americani dell’industria automobilistica possano contribuire a una solida ripresa”, hanno scritto legislatori tra cui Stevens, Kaptur , Dingell, Upton, Daniel Kildee (D-Mich.) E Terri A. Sewell (D-Ala.).

Molti a Capitol Hill sono attenti a sottolineare che non stanno cercando un salvataggio ma tentano solo di evitare lo stesso contraccolpo politico affrontato durante l’ultima crisi economica.

Ma nel settore, alcuni a volte non sono schivi nel chiedere cambiamenti di politica che potrebbero alleviare parte del caos economico che affrontano le loro attività. (Fonte: Washington Post).