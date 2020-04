ROMA – Coronavirus, prestiti garantiti al 100% fino a 25.000 euro per le piccole e medie imprese. Cosa vuol dire garantiti al 100%? Vuol dire senza controlli da parte delle banche e senza costi aggiuntivi. Sarà lo Stato a garantire. E’ quanto trapela dal Ministero dello Sviluppo spiegando che si è chiuso l’accordo sul pacchetto di garanzie alle Pmi.

Le banche potranno erogare prestiti fino a 25 mila euro a professionisti e imprese fino a 499 dipendenti senza attendere l’ok del fondo di garanzia: questo permetterà di elargire fondi con una certa facilità. Se la garanzia fosse stata non totale, le banche avrebbero potuto avere una certa discrezionalità per valutare i fondi elargiti. Il pacchetto di garanzie per la liquidità riguarda quindi anche professionisti e imprese fino a 499 dipendenti.

Ma i prestiti possono essere chiesti anche per cifre più alte, chiaramente in quel caso ci saranno dei controlli.

Questi i punti: 1) 100% di garanzia fino a 25 mila euro senza alcuna valutazione del merito di credito; 100% (di cui 90% Stato e 10% Confidi fino a 800.000 euro senza valutazione andamentale; 3) 90% fino a 5 milioni di euro senza valutazione andamentale. Per garantire i prestiti, il Governo ha potenziato il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, attraverso cui si potranno assicurare fino a 100 miliardi di finanziamenti alle aziende di piccole e medie dimensioni.

Per riattivare velocemente liquidità per le imprese invece, a garantire attraverso la Sace (società per azioni del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti ndr) 200 miliardi di garanzie pubbliche per sostenere i finanziamenti alle grandi imprese. (Fonti: Ansa, Repubblica).