ROMA – Proibiti i cotton fioc non biodegradabili. Il divieto è contenuto in un emendamento alla manovra approvato dalla Commissione bilancio alla Camera. A partire dal primo gennaio 2019 e comunque previa notifica alla Commissione Europea sarà vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i cotton fioc che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile.

Dal primo gennaio 2020, inoltre, sarà vietato mettere in commercio prodotti esfolianti o detergenti contenenti microplastiche. Sempre tra gli emendamenti alla manovra ve n’è uno che prevede un incremento di 250mila euro annui per il 2018 il fondo per la promozione della produzione e commercializzazione di questi prodotti green.