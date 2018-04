Credem, assunzioni nel 2018: in arrivo 250 posti di lavoro

ROMA – Nuove assunzioni da parte di Credem che ha annunciato 250 posti di lavoro entro la fine dell’anno.

Si tratta di opportunità che riguarderanno Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Campania e Sicilia. La ricerca è rivolta a diplomati e laureati in materie economiche, scientifiche e giuridiche.

Per adesso la società ha comunicato che le posizioni riguarderanno gestori di clientela privata e small business con possibilità di crescita manageriale come direttore di filiale grazie ad un percorso ad hoc per sviluppare capacità e competenze grazie all’affiancamento di un esperto. Si cercano anche consulenti finanziari che abbiamo un portafoglio clienti o consulenti cessione del quinto iscritti all’Albo degli Agenti in Attività Finanziaria e con un’esperienza di almeno 2 anni nella vendita di prodotti e… continua a leggere.