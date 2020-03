Crimi (M5S). “Reddito di cittadinanza salva milioni di persone. Va esteso a chi non lavora più”

ROMA – Nell’emergenza sociale e lavorativa che segue quella pandemica e lo stop conseguente del sistema Paese, è benedetta l’introduzione del reddito di cittadinanza e anzi va esteso immediatamente per intercettare i nuovi disoccupati e quelli che si annunciano. E’ la posizione dei 5 Stelle, ne ha parlato oggi il capo politico Vito Crimi su Radio Cusano Campus annunciando le iniziative per garantire il sussidio e assicurare una rete di protezione economica il più larga e immediata possibile.

“Il reddito di cittadinanza sta salvando milioni di persone”

“Noi non possiamo più aspettare, nei prossimi giorni bisogna subito iniettare liquidità alle persone. Da oggi pomeriggio sarò in riunione permanente con i ministri 5 Stelle finché non riusciremo a trovare proposte per fare in modo che dall’inizio della prossima settimana gli italiani possano andare in banca e trovare sul conto corrente i soldi per continuare a sopravvivere. Altrimenti fra 3 mesi non avremo un motore con cui ripartire. Il reddito di cittadinanza sta salvando milioni di persone in questo momento, se non ci fosse oggi avremmo 3-4 milioni di persone ancora più in difficoltà. Dobbiamo estenderlo a tutte le persone che in questo momento non hanno un reddito perché hanno perso il lavoro o perché non possono lavorare a causa delle restrizioni”. (fonte Radio Cusano Campus)