ROMA – I dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio da Europa, Canada e Messico scatteranno dalla mezzanotte di Washington. Lo ha annunciato il segretario al commercio Usa Wilbur Ross.

Immediata la reazione dell’Unione Europea.

“Questo è protezionismo puro e semplice – dice il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker – quindi gli Usa non ci lasciano nessun’altra scelta che l’imposizione di contromisure”.

“Abbiamo – dice la commissaria Ue al commercio Cecilia Malmstroem – fatto tutto il possibile per evitare questo esito” ma “gli Usa hanno voluto usare la minaccia delle restrizioni commerciali come leva per ottenere concessioni dall’Ue, questo non è il modo in cui noi facciamo affari, e certamente non tra partner, amici e alleati di lunga data”.

La Cina, intanto, ha criticato il piano Usa relativo ai controlli sugli investimenti come violazione delle regole del commercio mondiale, riservandosi il diritto di reagire qualora diventino effettivamente operative. E’ una proposta contraria “alle regole e allo spirito di base” dell’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), ha affermato nella conferenza stampa settimanale il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng, secondo cui “la parte cinese valuterà con attenzione le mosse Usa riservandosi il diritto di adottare misure relative”. Il nuovo fronte di scontro tra Washington e Pechino è maturato nell’imminenza della missione del segretario al Commercio americano Wilbur Ross, in Cina dal 2 al 4 giugno per un nuovo round negoziale sul corposo dossier del commercio.