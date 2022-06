Ddl Concorrenza, nodo tassisti dopo i balneari, Napoli bloccata. Questa mattina sono partite le prime assemblee spontanee in diverse città italiane nelle quali è risultato difficile trovare una macchina bianca, specialmente presso le stazioni ed aeroporti.

Roma, Milano, Firenze e Napoli preparano la lotta contro il governo, “che non sembra avere preso in considerazione le motivazioni delle agitazioni e le preoccupazioni dei lavoratori che chiedono lo stralcio dell’articolo 10 del Ddl Concorrenza“, spiegano gli stessi lavoratori adesso in presidio sotto Palazzo Chigi.

In un comunicato, si legge che “i rappresentanti hanno ripetutamente chiesto di poter consegnare un documento unitario nel quale sono contenute le richieste di stralcio dell’articolo 10 e indicata la conclusione dell’iter normativo della legge 12/19, già approvata da questo parlamento, con particolare attenzione all’emanazione della disciplina delle piattaforme di intermediazione digitale e l’approvazione di specifici decreti ministeriali per il contrasto ai fenomeni di abusivismo”.

Napoli bloccata, caos all’aeroporto di Capodichino

Caos all’esterno dell’aeroporto di Capodichino a Napoli dove centinaia di persone sono in fila sotto il sole. A causa dello stop deciso dai tassisti in varie città d’Italia, mancano le vetture all’esterno dello scalo. Di qui i passeggeri che si sono riversati in massa all’esterno dell’aeroporto in attesa degli autobus ‘Alibus’ dell’Azienda napoletana mobilità per raggiungere le principali destinazioni del centro città e della Stazione centrale.

A Roma si sta tenendo un presidio dei rappresentanti della categoria sotto Palazzo Chigi, sede della Presidenza del Consiglio.