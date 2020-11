Decreto Ristori quater, testo completo e Codici Ateco delle nuove categorie che hanno diritto al Bonus da mille euro.

Con il decreto Ristori quater ci sono nuove categorie di lavoratori (codici Ateco) che hanno diritto ai bonus del governo. Bonus per chi ha dovuto chiudere a causa della pandemia Covid. (Clicca qui per scaricare il testo completo del decreto in Pdf).

Nei primi decreti (Ristori, Decreto Agosto, Ristori Bis) c’erano alcune categorie (quelle dei 600 euro, per intenderci). A queste categorie nel decreto Ristori quater si sommano nuove categorie, in particolare gli agenti di commercio. (Clicca qui per scaricare in PDF l’elenco dei Codici Ateco che hanno diritto al bonus).

Decreto Ristori Quater: elenco nuovi Codici Ateco cui spetta il Bonus

461201 Agenti e rappresentanti di carburanti, gpl, gas in bombole e simili-lubrificanti

461403 Agenti e rappresentanti di macchine ed attrezzature per ufficio

461501 Agenti e rappresentanti di mobili in legno, metallo e materie plastiche

461503 Agenti e rappresentanti di articoli casalinghi, porcellane, articoli in vetro eccetera

461505 Agenti e rappresentanti di mobili e oggetti di arredamento per la casa in canna, vimini, giunco, sughero, paglia-scope, spazzole, cesti e simili

461506 Procacciatori d’affari di mobili, articoli per la casa e ferramenta

461507 Mediatori in mobili, articoli per la casa e ferramenta

461601 Agenti e rappresentanti di vestiario ed accessori di abbigliamento

461602 Agenti e rappresentanti di pellicce

461603 Agenti e rappresentanti di tessuti per abbigliamento ed arredamento (incluse merceria e passamaneria)

461605 Agenti e rappresentanti di calzature ed accessori

461606 Agenti e rappresentanti di pelletteria, valige ed articoli da viaggio

461607 Agenti e rappresentanti di articoli tessili per la casa, tappeti, stuoie e materassi

461608 Procacciatori d’affari di prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

461609 Mediatori in prodotti tessili, abbigliamento, pellicce, calzature e articoli in pelle

461701 Agenti e rappresentanti di prodotti ortofrutticoli freschi, congelati e surgelati

461702 Agenti e rappresentanti di carni fresche, congelate, surgelate, conservate e secche; salumi

461703 Agenti e rappresentanti di latte, burro e formaggi

461704 Agenti e rappresentanti di oli e grassi alimentari: olio d’oliva e di semi, margarina ed altri prodotti similari

461705 Agenti e rappresentanti di bevande e prodotti similari

461706 Agenti e rappresentanti di prodotti ittici freschi, congelati, surgelati e conservati e secchi

461707 Agenti e rappresentanti di altri prodotti alimentari (incluse le uova e gli alimenti per gli animali domestici); tabacco

461708 Procacciatori d’affari di prodotti alimentari, bevande e tabacco

461709 Mediatori in prodotti alimentari, bevande e tabacco

461822 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici

461892 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria

461896 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria

461897 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)

461901 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

461902 Procacciatori d’affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno

461903 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno 100%.

Gualtieri: “Col Decreto Ristori quater abbiamo apliato la platea”

“Anche grazie al confronto con il Parlamento, ampliamo ulteriormente la platea delle attività oggetto dei contributi a fondo perduto con l’ingresso di diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio”. Così ha scritto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri elencando su Facebook le misure contenute nel decreto Ristori quater, subito dopo la sua approvazione in Consiglio dei ministri. (Fonti: Ansa, Facebook)