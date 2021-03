Decreto Sostegni come fare domanda online per ricevere gli aiuti tra sgravi fiscali e bollette scontate

Per ricevere gli aiuti previsti dal Decreto Sostegni occorre fare domanda online sul portale dell’Agenzia delle Entrate che sarà operativo entro la fine di marzo. Il 30 marzo infatti sarà pronta la piattaforma di Agenzia delle Entrate e Sogei per fare domanda per gli aiuti.

Lì ci saranno tre step successivi e se tutto va bene, salvo errori tecnici dovuto al sistema troppo carico, l’8 aprile arriveranno i primi pagamenti. In tutto il mese saranno distribuiti 11 miliardi alle imprese.

Quali sono gli aiuti per le imprese nel Decreto Sostegni

Gli aiuti a fondo perduto del Decreto Sostegni arriveranno a imprese e titolari di partita Iva con fatturato fino a 10 milioni e con perdite del 30% o più del fatturato medio mensile del 2020 sul 2019. I ristori andranno dal 20% delle somme perse per le imprese più grandi al 60% delle più piccole.

E’ previsto un taglio delle bollette per aprile, maggio e giugno che vale 600 milioni. Prevista anche la possibilità di rinnovo o proroga dei contratti a tempo determinato senza causale, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. C’è inoltre una mano a bar e ristoranti che non pagheranno la tassa di suolo pubblico sui tavolini all’aperto fino al 30 giugno 2021. Inoltre, niente canone Rai 2021 ad alberghi, bar e ristoranti. Chi lo avesse già pagato, riavrà la somma sotto forma di credito di imposta.

I passaggi per fare domanda

Dopo la registrazione e il log-in si potrà compilare la domanda immettendo i propri dati e quindi quelli dell’azienda, e l’Iban per ottenere i contributi. Ci sarà un timer che indicherà agli utenti il tempo di attesa (in media due tre minuti per camera) per poter poi entrare nella stanza conclusiva, quella in cui si invierà la pratica. Facendo una somma per eccesso dei tre minuti circa per ogni camera, i tempi di attesa non dovrebbero essere superiori ai dieci minuti per l’intero processo.