Decreto Sostegni le scadenze bonus contributo a fondo perduto: le date entro cui fare domanda

Quali sono le scadenze per presentare domanda per ricevere i bonus e il contributo a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. Le date entro cui presentare domanda cambiano da bonus a bonus. Con il decreto Sostegni sono diversi gli aiuti messi in campo dal governo Draghi per fronteggiare le conseguenze economiche della pandemia di Covid-19.

Il provvedimento comprende tutele per dipendenti, autonomi, stagionali, lavoratori dello spettacolo e dello sport, ma anche la proroga della cassa integrazione e la Rottamazione ter. Vediamo le scadenze per presentare domanda.

Le scadenze per i bonus del Decreto Sostegni

Bonus lavoratori sportivi. La richiesta per il bonus per i lavoratori del settore dello sport va inviata entro il 15 aprile utilizzando la piattaforma Sport e Salute del Coni. L’indennità è destinata a collaboratori di enti, società e associazioni sportive ed è rapportata ai compensi del 2019: va dai 1.200 ai 3.600 euro.

Bonus lavoratori spettacolo. I lavoratori stagionali, dello spettacolo e del settore termale devono inviare le domande per l’indennità entro il mese di aprile. L’Inps dovrebbe comunicare al più presto le istruzioni su come procedere. Il fondo stanziato è di 900 milioni di euro, con un bonus erogato per un periodo di tre mesi per un totale di 2.400 euro,

Contributo a fondo perduto. Le domande per il contributo a fondo perduto destinato ai titolari di partita Iva vanno presentare dal 30 marzo al 28 maggio 2021. La somma è commisurata alle perdite di fatturato medio mensile avvenute durante lo scorso anno rispetto al 2019, anno nel quale non deve essere superato il tetto di 10 milioni di ricavi o compensi. L’importo del contributo a fondo perduto varia da un minimo di 1.000 euro a un massimo 150mila euro. Il beneficiario può richiedere il bonus sia come credito di imposta sia con accredito diretto sul conto corrente bancario o postale.

Decreto Sostegni: istruzioni per calcolo contributo a fondo perduto sul sito Agenzia delle Entrate

Sono online sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. La procedura è semplice. Le domande potranno essere presentate a partire da mercoledì prossimo 30 marzo e fino al 28 maggio.

Decreto Sostegni: piattaforma Sogei su cui mandare la domanda

Le richiesta andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche tramite intermediario, sui canali telematici o sulla piattaforma web predisposta da Sogei disponibile in un’apposita area del sito delle Entrate. Sono queste alcune delle istruzioni contenute nel provvedimento attuativo del decreto Sostegni firmato dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, arrivate nel giorno stesso di entrata in vigore del provvedimento.

Sostegni: contributo a fondo perduto sul conto corrente o come credito d’imposta

Il contributo arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta. O, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d’imposta in compensazione.

Dl Sostegni: modulo domanda PDF per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per le partite Iva

Modulo domanda PDF da scaricare e compilare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Dl Sostegni: istruzioni e guida PDF compilazione domanda richiesta contributo a fondo perduto per le partite Iva

Istruzioni e guida PDF compilazione domanda richiesta contributo a fondo perduto per le partite Iva.

Proroga cassa integrazione

La domanda per la cassa integrazione Covid deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro. Il datore di lavoro può richiedere il trattamento ordinario per ulteriori 13 settimane, tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021, oppure l’assegno ordinario o Cig in deroga per ulteriori 28 settimane tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021.