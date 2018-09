Di Maio: “Francia deficit al 2,8%. Faremo come loro”

ROMA – Macron in Francia annuncia un maxi taglio fiscale (da 25 miliardi) con un deficit che dovrebbe aumentare dal 2,6% del Pil per quest’anno e al 2,8% l’anno prossimo. E il vicepremier Luigi Di Maio attacca: “La Francia per finanziare la sua manovra economica farà un deficit del 2,8%. Siamo un Paese sovrano esattamente come la Francia. I soldi ci sono e si possono finalmente spendere a favore dei cittadini”.

A differenza nostra però la Francia haun debito pubblico più basso del nostro, al 97,7% del Pil secondo gli ultimi dati Eurostat, al 98,7% secondo i dati francesi. Debito pubblico che, secondo le previsioni del governo francese, nel 2019 scenderà al 98,6%.

Per non parlare dello Spread. I titoli di Stato francesi sono anche visti dal mercato con maggiore fiducia con lo spread rispetto ai bund tedeschi fermo a 32 punti contro i 240 di oggi dei nostri Btp.