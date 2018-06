ROMA – “Avete la mia parola qui a Confcommercio che l’Iva non aumenterà e le clausole di salvaguardia saranno disinnescate”. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, all’assemblea di Confcommercio.

Sono molti i punti di convergenza tra la relazione all’assemblea del presidente di Confcommercio e quella già tenuta dal presidente di Confindustria “a partire dalla centralità del lavoro e delle infrastrutture”. A dirlo è lo stesso presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, che al termine dell’assemblea Confcommercio, riferendosi alla prima uscita pubblica del ministro Luigi Di Maio ha aggiunto “grande apertura del ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico che crea chiaramente aspettative, ci auguriamo quanto prima di confrontarci con un governo che vuole cambiare in meglio il paese. Cercheremo di contribuire per fare in modo che il cambiamento sia migliorativo e non peggiorativo. Adesso lasciamoli lavorare”.

A chi gli chiede se la flat tax sia un priorità, Boccia risponde “può essere, va costruita in una logica delle risorse disponibili, a partire dal cuneo fiscale e dalla questione giovanile”. E la pace fiscale “può essere un inizio di un rapporto diverso tra cittadino e lo stato, in una logica non conflittuale per recuperare il senso di comunità e costruire un paese migliore”.