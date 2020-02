Disney, Bob Chapek è il nuovo CEO dopo le dimissioni di Bob Iger

ROMA – Con un annuncio a sorpresa, Bob Chapek è il nuovo CEO della Disney, sostituirà Bob Iger con effetto immediato che ora, dopo 15 anni come amministratore delegato, assumerà il ruolo di presidente esecutivo del colosso mondiale dell’intrattenimento di Burbank e sarà d’aiuto a guidare il consiglio d’amministrazione nel processo di transizione della leadership, fino a quando scadrà il suo contratto, il 31 dicembre 2021.

Bob Chapek è stato di recente presidente della divisione di parchi, esperienze e prodotti da quando è stata creata nel 2018. Dal 2011 al 2015 è stato presidente del segmento Disney Consumer Products e successivamente presidente di Walt Disney Parks and Resorts.

Il compenso di Chapek come CEO sarà di $ 2.500.000. Gli sarà inoltre concesso un premio di incentivazione azionaria a lungo termine con un valore non inferiore a $ 15 milioni e bonus annuali pari a tre volte la retribuzione base. Per anni, il piano di successione del CEO della Disney è stato oggetto di ipotesi: Iger, 69 anni, rimandava l’uscita dalla società.

A dicembre 2017, il consiglio di amministrazione della Disney aveva prorogato il contratto di Iger, momento in cui il colosso aveva annunciato che stava acquistando gran parte della Fox da Rupert Murdoch. Nell’ambito delle trattative, Murdoch aveva chiesto a Iger di rimanere in carica per gestire la società anziché andarsene quando aveva pianificato. L’annuncio della nuova nomina ha sorpreso molti addetti ai lavori perché Iger ha ancora 22 mesi come da contratto ed è considerato uno dei CEO di maggior successo degli Stati Uniti con un compenso di $ 47,5 milioni all’anno.

“Non me l’aspettavo – Wowza”, ha twittato Rich Greenfield, analista dei media di LightShed. L’anno scorso ha pubblicato un libro in cui descrive la sua ascesa nel settore dell’intrattenimento e quanto tempo ha impiegato per costruire la Disney attraverso acquisizioni importanti, tra cui Pixar, Marvel e, più recentemente, la 21st Century Fox. Nel 2019, i primi cinque film più visti nei cinema statunitensi e canadesi sono stati tutti film Disney, tra cui due della Marvel e uno della Pixar.

Sempre l’anno scorso, con l’uscita dell’ultimo film di “Star Wars”, il 20 dicembre, la Disney aveva sette film che avevano venduto almeno 1 miliardo di dollari in biglietti in tutto il mondo. Il colpo più recente di Iger è stata l’acquisizione per $ 71 miliardi, di risorse di intrattenimento della Fox e il lancio del servizio streaming Disney Plus a novembre e che in meno di tre mesi ha guadagnato quasi 29 milioni di abbonati. Secondo Iger, dopo l’acquisizione da parte della Disney delle attività di intrattenimento della Fox e il lancio di Disney Plus, era il “momento ottimale” per dimettersi. “Ho ritenuto che con la base patrimoniale in attivo e la nostra strategia sostanzialmente implementata, avrei potuto dedicare più tempo al settore creativo della nostra azienda”, ha affermato l’ex CEO.

Fonte: Los Angeles Times.