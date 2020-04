ROMA – Un bonus per aiutare le famiglie con figli. Secondo l’Ansa sarebbe una delle misure allo studio per il prossimo decreto di aprile, con gli interventi anti coronavirus a sostegno dell’economia.

Sul tema ci sarebbe già una proposta del ministero della Famiglia: Elena Bonetti ne ha parlato più volte, puntando su un assegno mensile sulla falsariga dell’attuale bonus bebè ma è possibile, dati i limiti di risorse, che si possa partire con un intervento una tantum.

Il decreto arriverà dopo il voto sullo scostamento di bilancio, inizialmente previsto lunedì ma slittato di qualche giorno per essere esaminato insieme al Def, il Documento di programmazione economica contenente il nuovo quadro macroeconomico.

Dl aprile, no sanzioni a chi non paga Imu e Tasi

Tra le altre misure allo studio nello stesso decreto, anche la sospensione di sanzioni e interessi a chi, per le difficoltà economiche legate all’emergenza Coronavirus, non dovesse riuscire a pagare in tempo la prima rata Imu-Tasi, in scadenza il 16 giugno.

Ancora da stabilire entro quale data i ritardatari potranno saldare la rata senza essere sanzionati. Sarebbe tramontata invece l’ipotesi di consentire di fare slittare fino a settembre la prima scadenza di giugno.

Dl aprile, bonus autonomi a 800 euro

Altra novità: il bonus per gli autonomi potrebbe salire anche oltre gli 800 euro. E’ questo, secondo quanto si apprende, lo schema cui sta lavorando il governo per il prossimo decreto di aprile per fronteggiare i danni economici del coronavirus. In questi giorni si susseguono le riunioni per mettere a punto le misure e arrivare a varare il decreto entro fine mese. (Fonte: Ansa)