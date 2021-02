Donne d’impresa. Viviana Federighi: Come Blanc Mariclò ha superato il coronavirus: nuova sede, on line

Donne d’impresa. Nata sotto il segno dei pesci, Viviana Vanni Federighi è una di quelle donne senza tempo: vive creando e vendendo sogni. Non a tutti riesce di esprimere le proprie capacità artistiche attraverso il lavoro. Che per lei è stato il naturale proseguimento dei suoi studi presso l’Accademia d’Arte di Firenze. Art Director dell’azienda di famiglia, marchio Blanc Mariclò, Viviana Vanni Federighi firma e distribuisce alta-moda con arredi e tessile.

Ha affrontato il Coronavirus portando a termine il difficile progetto di inaugurare il nuovo showroom e l’ufficio creativo nella fantastica sede di Borgo Blanc a Pontedera (Pisa).

Ha continuato a lavorare in smart working nonostante la chiusura e si è impegnata per i suoi clienti italiani e stranieri. Aiutando e motivando i rivenditori a fortificare la vendita anche on line. In certi casi Viviana Vanni Federighi ha anche guidato il rivenditore con l’apertura di un nuovo shop on line.

Così ha sfruttato questo tempo di lockdown per fortificare la sua volontà e le sue idee, per mettere a disposizione della clientela italiana e straniera qualche cosa di unico. Un sogno che deve diventare realtà. Aggiornamento, comunicazione e nuove iniziative espresse con il sito on line dell’azienda hanno riempito il vuoto della chiusura forzata. E ravvivata la collaborazione con i clienti nel mondo.

La presentazione ufficiale del nuovo showroom programmata per il 14 aprile 2020 non è stata possibile. Sono stati tempi difficili. Sono stati sospesi gli incontri per la presentazione della nuova sede. Con tutto ciò che era stato programmato per rendere partecipi i dipendenti di quanto intensamente questo progetto ha impegnato l’azienda.

Dice Viviana Vanni Federighi: “Nonostante tutto ciò, non risulta intaccata la forza della nostra azienda. Che si avvicina a un secolo di attività, essendo nata nel 1926. L’unione e l’impegno di tutta la nostra famiglia è ed è stato sempre grande ed importante. Blanc Mariclò rimane ed è un progetto di lavoro e famiglia. Che vuole creare e vendere non un prodotto ma un vero e bellissimo sogno di vita e di armonia”.