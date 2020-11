Il Dow Jones supera quota 30mila punti per la prima volta

Per la prima volta il Dow Jones ha superato i 30.000 punti e il presidente Donald Trump è uscito dall’ala ovest della Casa Bianca per “congratularsi con tutti” per il record.

L’indice del valore delle società più grandi ha sfondato i 30.000 punti e raggiungendo il picco a 30.117. Ha chiuso a 30.046.mentre l’S&P 500 ha guadagnato l’1,62%, a 3.635,41, anche questo un record.

Il Nasdaq Composite ha visto un rialzo del l’1,31%. Poco dopo, Trump ha parlato per 56 secondi dal podio della sala riunioni della Casa Bianca vantandosi della storica performance del Dow Jones e spiegato che era collegato alle notizie promettenti su un vaccino contro il coronavirus.

“Voglio congratularmi con tutti. Il mercato azionario, la media industriale del Dow Jones ha appena raggiunto 30.000, il più alto nella storia. “Non abbiamo mai superato 30.000.

E questo nonostante tutto ciò che è accaduto con la pandemia.”.

Trump, accompagnato da Mike Pence, se ne è andato senza rispondere alle domande come fa da tre settimane a questa parte.

Ma a Wall Street il record è stato in parte considerato come conseguenza sia della buona notizia del vaccino sia del balzo di Biden.

Erano passati pochi minuti dalla notizia che la Pennsylvania aveva certificato la vittoria di Biden nello stato. Le azioni erano cresciute sui mercati dei futures lunedì notte, quando Trump ha ammesso senza fare il nome del presidente neo eletto che darà l’ok alla transazione, dando accesso a briefing e finanziamenti.

L’acquisto delle azioni è stato anche alimentato dal fatto che Biden come ministro del Tesoro avrebbe scelto Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, un nome rassicurante per gli investitori. (Fonte: Daily Mail)