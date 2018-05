MILANO – Eccellenze d’impresa presenta la prima edizione del “Premio Attrattività Finanziaria 2018“. Mercoledì 13 giugno, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa italiana in Piazza degli Affari 6 a Milano, si terrà il convegno per la consegna del premio. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play].

Il riconoscimento, istituito quest’anno, è dedicato alle imprese di minore dimensione, che presentino caratteristiche di eccellenza in termini di trasparenza, governance e capacità di attrarre risparmio privato per la crescita. Il premio ha il patrocinio di Borsa Italiana e ha una giuria di altissimo livello.

Eccellenze d’impresa è una partnership che nasce dalla volontà di tre realtà professionali di punta nei rispettivi ambiti: GEA (società di consulenza con 50 anni di esperienza al fianco della più avanzata imprenditoria), HBR Italia (l’edizione italiana della più diffusa e autorevole rivista di management del mondo) e Arca sgr (una delle principali realtà nel campo del risparmio gestito in Italia).

La mission di Eccellenze d’impresa è quella di contribuire allo sviluppo del successo delle piccole e medie imprese italiane, facendo emergere eccellenze nascoste e premiando le migliori performance in termini di innovazione, internazionalizzazione, crescita e sviluppo delle risorse umane e dei talenti.

Programma del convegno:

16: 15 Registrazione e welcome coffee

16:45 Saluti introduttivi

Luigi Consiglio- Presidente GEA

Ugo Loser – Amministratore Delegato Arca Fondi SGR

Enrico Sassoon – Direttore responsabile HBR Italia

17.00 Tavola rotonda. Eccellenza finanziaria tra governance e trasparenza

Alberto Borgia – presidente AIAF

Innocenzo Cipolletta – Presidente AIFI

Marco Fortis – Vice Presidente di Fondazione Edison

Federico Ghizzoni – Presidente di Rothschild Italia

Raffaele Jerusalmi – Amministratore Delegato di Borsa Italiana

Emma Marcegaglia – Presidente di ENI

Emma Zambon – Presidente di Zambon Group

18: 30 1) Presentazione dei finalisti 2) Premiazione vincitori

19: 00 Conclusione e saluti

Per partecipare al convegno: registrati qui.