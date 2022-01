Ecobonus per moto e scooter elettrici: quando inizia, come funziona, come richiedere lo sconto (foto Ansa)

A partire dalle 10 di domani, giovedì 13 gennaio, prenderanno il via le prenotazioni per usufruire dell’ecobonus su moto e scooter. Sono 20 i milioni di fondi previsti per quest’anno. Lo comunica una nota del ministero dello Sviluppo economico. Per l’incentivo, infatti, era stato introdotto dalla legge di Bilancio 2021 uno stanziamento complessivo di 150 milioni di euro, pari a 20 milioni per ciascun anno dal 2021 al 2023 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Come funziona

Il contributo, rivolto a coloro che acquistano un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

L’acquirente non deve fare nulla

Ad attivare lo sconto saranno i rivenditori, che dopo essersi registrati sulla piattaforma del Mise possono prenotare i contributi secondo la disponibilità delle risorse e ricevere una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro 180 giorni dalla prenotazione devono confermare l’operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato e allegando la documentazione. Il contributo viene corrisposto dal venditore all’acquirente attraverso la compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo e poi recuperano l’importo del contributo sotto forma di credito d’imposta.