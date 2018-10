ROMA – Proroga per l’ecobonus per le ristrutturazioni e l’efficienza energetica, in entrambi i casi al 50%. E’ quanto si legge nel dpb inviato dal governo a Bruxelles. Il bonus per l’efficienza energetica è più basso rispetto al passato: la percentuale precedente era fissata al 65%.

Le deduzioni per l’acquisto di elettrodomestici con un’elevata classe energetica restano nel 2019 così come il bonus al 36% per i giardini.

Sulla ristrutturazione edilizia al 50%, si conferma la detrazione da suddividere in 10 quote annuali. Non è prevista la proroga del sismabonus che, in ogni caso, scadrà a fine 2021. Proroga al 2019 anche per quanto riguarda l’acquisto di nuovi elettrodomestici in classe A e A+ e mobili.