MILANO – Avvio carico di tensioni sul mercato azionario per i titoli di Stato italiani, con lo spread tra Btp e Bund che in pochi minuti si allarga di oltre 20 punti e sfonda quota 260 punti base. Ora è a 265. E’ l’effetto manovra: all’indomani dell’accordo annunciato tra M5s e Lega sulla nota di aggiornamento al Def che prevede un rapporto Deficit/Pil al 2,4% per tre anni, la Borsa di Milano apre in ribasso di oltre il 2%.

In totale la manovra dovrebbe valere 33,5 miliardi, di cui 27,2 in deficit. Il ministro Giovanni Tria aveva fissato l’asticella del deficit all’1,6%.Un numero che avrebbe permesso di spendere scarsi 12 miliardi in deficit, in pratica la somma che sarebbe servita per disinnescare l’aumento Iva e basta. Ora però il numero scritto dal governo va ben al di la: al 2,4%.

Nei primi scambi a Piazza Affari l’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato italiani. Il rendimento del Btp a 10 anni sale infatti di oltre 20 punti base e il differenziale con la Germania è a oltre 260 punti.

Fiacchi in partenza gli altri mercati azionari europei: Londra cede lo 0,2%, Francoforte e Parigi hanno aperto in calo dello 0,4%.