Calcolare con esattezza il consumo degli elettromestici che si hanno in casa può essere difficile, perché bisogna considerare molti fattori: dalla classe energetica dell’apparecchio, fino alle modalità e al tempo di utilizzo. Alcuni dispositivi, però, consumano comunque più degli altri, come i condizionatori, per esempio, o come i congelatori, perché sono sempre accesi. Ecco a quali fare più attenzione.

Selectra, il servizio che confronta e attiva le offerte di luce, gas e internet per aziende e privati, ha stilato una classifica degli apparecchi più energivori. Il calcolo è stato fatto analizzando il consumo medio orario e i rispettivi costi in bolletta con le tariffe del Servizio di Maggior Tutela attive dal 1 luglio 2022.

Elettrodomestici, quali sono quelli che consumano di più?

Al primo posto, come elettrodomestico che consuma di più c’è la stufa elettrica (0,90€/ora). La nota positiva è che non si utilizzerà almeno fino all’autunno inoltrato. Al secondo posto c’è il bollitore elettrico, che costa 73 centesimi l’ora. Ultimo gradino del podio per il phon (0,72€/ora), che da solo consuma 5,5 euro nelle bollette di una coppia

Quarta la friggitrice ad aria (0,68€/ora), un prodotto molto di moda in questi anni. Segue la piastra per capelli che fa spendere in media 0,59€ per ogni ora di utilizzo. Sesto posto per l’asciugatrice (0,53€/ora) e settimo per il ferro da stiro (0,45€/ora). Da sottolineare che questi elettrodomestici rimangono accesi per più tempo e quindi incidono in bolletta maggiormente rispetto ai colleghi “più cari”.

Seguono il forno elettrico (0,42€/ora), l’aspirapolvere (0,42€/ora) e il condizionatore (0,32€/ora). I condizionatori rappresentano una fonte di consumo importante soprattutto perché hanno un grande impatto ambientale. Inoltre, il consumo del condizionatore risente molto anche della durata dell’utilizzo e della temperatura a cui è impostato: più è bassa, più alto sarà il prezzo in bolletta.

Chiudono la classifica due elettrodomestici “grandi” e in funzione per diverse ore: la lavatrice (0,14€/ora) e la lavastoviglie (0,11€/ora).

Come risparmiare sugli elettrodomestici

Si possono acquistare elettrodomestici efficienti e risparmiare il 50%. Come? Grazie al Bonus Mobili ed Elettrodomestici, attivo per tutti coloro che hanno operato una ristrutturazione edilizia.

Si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare appunto un immobile oggetto di ristrutturazione. Lo sconto fiscale va calcolato su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022 e di 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.